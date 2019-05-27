اللاعب الإسباني فابريغاس يثني على مسلسل عربي

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الإسباني سيسك فابريغاس نجم فريق الإمارة الفرنسية موناكو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مع الممثل السوري قصي خولي.

وأثنى نجم برشلونة السابق، وفق "يوروسبورت، على الممثل السوري الشهير، بالإضافة إلى المسلسل العربي "خمسة ونص"، الذي يؤدي به قصي دور البطولة.

مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا @firstLadyD4 في اجمل مسلسل عربي #خمسة—ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه. 🤗👏🏻#غمار_الغانم @kosaikhaulii pic.twitter.com/WyYiAaAQQw — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 26, 2019