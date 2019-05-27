اللاعب الإسباني فابريغاس يثني على مسلسل عربي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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نشر الإسباني سيسك فابريغاس نجم فريق الإمارة الفرنسية موناكو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مع الممثل السوري قصي خولي.

وأثنى نجم برشلونة السابق، وفق "يوروسبورت، على الممثل السوري الشهير، بالإضافة إلى المسلسل العربي "خمسة ونص"، الذي يؤدي به قصي دور البطولة.

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