يرسم 333 شخصية بالحنّاء لنجمه المفضّل

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

قام مصمم الأزياء نيخيل فراما من مدينة ثريسور الهندية، تعبيراً عن حبه للنجم السينمائي موهانلال، بابتداع 333 لوحة تصور شخصية مختلفة، قام الممثل موهانلال بأدائها، مستخدماً الحنّاء على القماش، ووضعها في معرض، كهدية للممثل، بمناسبة ذكرى ميلاده.

وأفاد موقع «ماثروبهومي» الهندي، بأن الصورة الأولى في المعرض، بعنوان «سبارشام»، تصور الشخصية الشريرة في أول فيلم للممثل، بعنوان «مانجيل فيرينجا بوكال»، ويمكن مشاهدة شخصيات كثيرة أخرى، كان الممثل قد قام ببطولتها في أفلام بلغات التاميل والتلوغو والكانادا في المعرض. أما الصورة الأخيرة، فهي لشخصية «لوسيفر» في أفلامه. واستخدم فراما وسائل صديقة للبيئة، وانتهى من الرسم في غضون 8 شهور.