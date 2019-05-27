«كالتشر تريب»: دبي وجهة مفضّلة لسينمائيي العالم

المصدر: Ⅶ إعداد: اليازية البدواوي

أبرز تقرير لموقع «كالتشر تريب»، المتخصص في الثقافة والسياحة، مدينة دبي كأحد الوجهات العالمية المفضلة للمخرجين السينمائيين من كافة أنحاء العالم، مستنداً إلى واقع تصوير العديد من الأفلام السينمائية فيها عام 2018، ومن هنا، وُصفت المدينة الساحرة بـ«أحد أكثر الوجهات السياحية البراقة في العالم»، فمقوّمات الثراء والفخامة فيها، تضعها كوجهة تصوير مثالية.

وصورت صناعة السينما الهندية «بوليوود»، معظم أفلامها في دبي، ولا يمكن أن ننسى أن «هوليوود» استثمرت الفضاء والمساحات والمرافق المذهلة للإمارة، خلفيةً لعدد من أفلامها السينمائية خلال السنوات الأخيرة. ومن بين اختيارات موقع (Culture Trip) لأفضل الأفلام التي تم تصويرها في دبي، يطل الفيلم الكوميدي البوليوودي «ويلكم»، الذي حقّق نجاحاً لافتاً عام 2007، ليتم تصوير أجزائه الثلاثة جميعاً في دبي، علماً بأن طاقم الممثلين يضم بعضاً من أكبر الأسماء في صناعة الأفلام الهندية، وقد تم تصوير عدد من المشاهد في فندق «حياة ريجنسي دبي».

وسواءً كنت من محبي السينما أم لا، فليس بإمكانك نسيان فيلم «المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح» إنتاج 2011، الذي جاء في مشاهده الأيقونة المعمارية لدولة الإمارات «برج خليفة»، أطول برج بالعالم، ليكون رهان بطل العمل، توم كروز في محله.

أفق

بالمقابل، اختار منتجو الفيلم الأمريكي «ستار تريك بيوند»، إنتاج عام 2016 مدينة دبي، ليستشهد المنتج التنفيذي للعمل، جيفري شينوف، بالأسلوب الحداثي الفائق للأفق وناطحات السحاب التي شهدها في المدينة أثناء عمله في فيلم «المهمة المستحيلة»، وفي لقطات العمل السينمائي، تظهر إطلالات لـ«أبراج بحيرات جميرا».