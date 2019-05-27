تقرير: اللحوم المصنعة «مُسرطنة»

المصدر: دبي - البيان

دعا أحد واضعي تقرير طبي حديث، يتناول العلاقة بين اللحوم المصنعة والسرطان في أسكتلندا، إلى شنّ حملة توعية حول مخاطر تناول هذه اللحوم. وفي مقابلة نشرتها صحيفة «هيرالد سكوتلاند»، قال البروفيسور دينيس كوربيت: «العلاقة بين لحم النتريت وسرطان الأمعاء «واضحة»، فالآباء والأمهات والمستهلكون بحاجة إلى معرفة ما يأكلون».

جاءت الدعوى بعد إطلاق الصحيفة أخيراً حملة تحضّ الحكومة الأسكتلندية على ضمان خلو اللحوم المصنعة في المدارس والمستشفيات من النتريت. وخلص الخبراء إلى أن استهلاك 50غم من اللحوم المصنعة يومياً، يزيد خطر سرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.