رممت مطبخها بـ28 جنيهاً إسترلينياً

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

كشفت امرأة كيف تمكنت من ترميم مطبخها بالكامل بميزانية لا تزيد على 28 جنيهاً استرلينياً فقط.ووفقاً لصحيفة «الصن»، فإن عملية التجديد وفرت للمطبخ مظهراً أنيقاً باللونين الأبيض والأسود، كجزء من مشروع ترميم المنزل، ما غير ديكوره السابق العادي.

وتحدثت عبر «فيسبوك» عما فعلته، بعد عرض صور البيت والمطبخ قبل وبعد الترميم: «أعدت طلاء الجدران وخزائن المياه، واستخدمت تصميمات جميلة للأسطح، مقابل 28 جنيهاً استرلينياً تقريباً، ثمن شراء البلاط والأرضية!».

وحصل منشورها على إعجاب الكثيرين، الذين أعادوا قراءته مراراً وتكراراً.