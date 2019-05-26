علاج للتليّف الكيسي الرئوي

المصدر: دبي - البيان

رحب آلاف المرضى المصابين بالتليف الكيسي الرئوي على امتداد العالم بابتكار دواء عجيب لديه القدرة على إطالة معدل أعمارهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدامه بسبب عدم تغطيته من قبل شركات التأمين الصحي، نتيجةً لغلاء ثمنه البالغ 104 آلاف جنيه استرليني، ويتعين استخدامه سنوياً. ويدعى هذا العقار «أوركامبي»، وهو يبطئ تدهور الرئة، وقد رخص استخدامه في أوروبا منذ ابتكاره بسبب قدراته العجيبة وتأثيره الفعّال.

وقد توفي أكثر من 200 مريض في بريطانيا وحدها كانوا ينتظرون استخدامه وفق «ديلي ميل». ولم يتمكن معهد الرعاية الصحية البريطاني من التوصل إلى اتفاق مع شركة «فيرتكس» الأمريكية المصنعة له، التي ترفض خفض ثمنه.