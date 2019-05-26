يلتحق بالمدرسة في الـ75 من عمره

المصدر: دبي - عمر حرزالله

يعرض فيديو رقمي مستوحى من قصة حقيقية، بعنوان (P&G Shiksha)، قصة الهندي بيتو كاكا الذي يحقق حلمه في الالتحاق بمقاعد الدراسة في عمر 75 عاماً.ويعاقب بيتو على تناول الطعام أثناء الفصل واللعب أثناء فترة الاستراحة والقفز من شدة الفرح بعد انتهاء الدوام الدراسي.

ومثل بيتو كاكا، وفق صحيفة «إنديا تايمز»، هناك العديد من الأشخاص الذين كسروا الصورة النمطية المتعلقة بالتعليم - مثل النيبالي دورغا كامي، وهو جد لـ8 أطفال ويذهب إلى المدرسة 6 أيام في الأسبوع لاستكمال دراسته.

وهذا الفيديو حقاً يلمس شغاف القلب، فنحن محظوظون للغاية لأننا حصلنا على تعليم جيد، ولكن الكثير من هؤلاء محرومون من التعليم. وفي حين يحصل كل طفل في بلدنا على تعليم جيد، هناك في المقابل الكثيرون المحرومون من التعليم.. ولعل في هذا ما يحفز على إحداث تغيير في هذا الصدد.