أم تشجع ابنها على ترك الدراسة واحتراف فورتنايت

المصدر: البيان الإلكتروني

ترك طالب بريطاني يدعي بنجي فيش، في الـ 15 من عمره المدرسة،ليتحرف لعبة "فورتنايت" وذلك بتشجيع من أمه ، حسبما ذكرت " ديلي ميل ".

وبحسب الصحيفة فقد هجر بنجي فيش الصفوف الدراسية وتفرغ لاحتراف الألعاب الإلكترونية، وخصوصا لعبة "فورتنايت" الشهيرة ، ليتمكن وخلال ثلاثة أشهر من ربح 25 ألف جنيه استرليني .

ليس هذا فحسب بل إنه تأهل أيضا للمنافسة ضمن كأس العالم للعبة التي يبلغ مجموع جوائزها 23 مليون جنيه استرليني، وتجرى منافساتها في نيويورك يوليوالمقبل.

نجح فيش في تطوير مهاراته كلاعب محترف لـ "فورتنايت" منذ بدء ممارستها العام الماضي، وبلغ مجموع ما حصده نحو 50 ألف جنيه استرليني، وصنف بين أفضل 15 لاعباً على مستوى العالم، الأمر الذي منحه شهرة واسعة كانت كافية لاجتذاب أكثر من 150 ألف مشترك لقناته على "يوتيوب"، و120 ألف متابع على Twitch

وعندها اقترحت عليه والدته ترك المدرسة، والتركيز على احتراف الألعاب الإلكترونية.

يقول بنجي فيش لـ "ديلي ميل " : لم تعتقد أمي في البداية أنني سأكون متفوقاً في اللعبة التي استحوذت على اهتمامي، وبدأت بممارستها ساعات طويلة حتى في المدرسة، وكان أول مبلغ أفوز به 10 آلاف جنيه استرليني، ونجحت في تطوير مهاراتي فيها بشكل سريع حتى أصبحت أحد أفضل اللاعبين في أوروبا ، عندها بدأت التفكير الجدي في التخلي عن الدراسة بعد توقيعي كلاعب محترف من قبل NRG e Sports الذي يعد أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية على الإنترنت.

وأكد بنجي فيش أنه يعتزم استكمال دراسته منزلياً بعد نهاية منافسات كأس العالم لـ "فورتنايت"،وأنه يرى مستقبله في احتراف الألعاب الإلكترونية.

