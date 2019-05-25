ألعاب أطفال من الطباشير

المصدر: ■ دبي - فاتن صبح

يستضيف المتحف الجديد في نيويورك مجموعة إبداعات بالطباشير، بعد أن نجح المصمم الأمريكي نيك بنتل في تحويل هذا الشكل الأسطواني البسيط إلى ألعاب للأطفال وأعاد تصوّرها بمختلف الأشكال بحيث يتمكن الفنانون والمهندسون المتفتحة براعم مواهبهم من رسم النقاط والدوائر والتظليل بالخطوط.

وطوّر بنتل الذي ترعرع وسط عائلة من المهندسين مجموعة باسم «تشوك درويرز» كوسيلة مسلية تشغل الأطفال بالتصميم والعمارة الهندسية.

وأشار بنتل في حديث له معلقاً: «إن مجموعة (تشوك درويرز) عبارة عن ألعاب هندسية للرسم مصنوعة كلياً من الطباشير، ومصممة لأن تخلق أنماطاً أصلية دقيقة من الناحية الهندسية. ويعود السبب وراء ابتكار المجموعة إلى منح المستخدم أدوات تمكنه من إبداع ثلاث كتل بناء أساسية في الرسم».

وعمد بنتل في البداية إلى وضع نماذج لتصاميم ثلاثة من الطبشور على الكومبيوتر قبل أن يعمل على طباعتها بالأبعاد الثلاثية. واتجه بعد ذلك لابتكار قوالب من مركبات يوريثاين، صبّ فيها مزيج الطبشور وتركه ليتجمّد، قبل أن تفصل القوالب عن المنتج النهائي.

ويقول بنتل، الذي أطلق في السياق حملة «كيكستارتر» لتمويل إنتاج الألعاب بشكل أوسع، إن الطبشور مادة متوافرة على نطاق واسع وقيد الاستعمال منذ آلاف السنين، وإن جربت لخلق كل شكل ممكن.