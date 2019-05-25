مركبة «عنصر الطاقة والدفع» تحمل البشر إلى القمر

المصدر: واشنطن - د ب أ

في خطوة أولية من أجل العودة بالبشر للهبوط على سطح القمر، أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أول من أمس اسم الشركة التي ستقوم بتصميم وبناء مركبة فضائية لدعم المهمة.

وستقوم شركة «ماكسار تكنولوجيز» بتطوير «عنصر الطاقة والدفع» من أجل المهمة التي تطلق عليها ناسا «ركيزة» لمحطة فضائية تحمل اسم «البوابة» القمرية. وأوضحت ناسا في بيان أن «عنصر الطاقة والدفع» سيكون مركبة دفع فضائية ذات طاقة شمسية كهربية عالية، أقوى بثلاثة أمثال من القدرات المعروفة حالياً.

وستكون المركبة المكون الأساسي في «البوابة»، والتي تمثل حجر الأساس في مساعي ناسا لتحقيق أهداف استكشاف القمر وكوكب المريخ. وتصف ناسا «البوابة» بأنها نموذج مركز قيادة وخدمة متحرك لنقل الاتصالات بالنسبة لرحلات البشر أو الإنسان الآلي إلى سطح القمر. وتهدف ناسا إلى إرسال طاقم للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024، ثم إقامة وجود بشري مستدام هناك بحلول عام 2028، من أجل استخدام المحطة لإرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ.