أرنب كوونز يجعله صاحب أغلى عمل فني على قيد الحياة

المصدر: ■ إعداد ـ فاتن صبح

استحق جيف كوونز بجدارة موقعه كأول فنان حي صاحب العمل الفني الأغلى ثمناً في العالم. وهي منحوتة الأرنب التي نفذها من الـ«ستانلس ستيل» عام 1986، التي بيعت مقابل 19.1 مليون دولار في مزاد دار «كريستيز» بعنوان «الفنون المعاصرة وما بعد الحرب» في نيويورك.

منحوتة «رابيت» أو الأرنب التي تنتصب بارتفاع ثلاثة أقدام واحدة من أبرز أعمال كوونز، وتمثل أرنباً فولاذياً بهيئة مرحة ومتوعدة في آن، يتلاعب كوونز من خلالها على أوتار النوستالجيا مع إضفاء مسحةٍ من التطور. وفي حين يعتبر بعض النقاد العمل أنه تافه، فإن قوة حضوره لا يمكن التنكّر له.