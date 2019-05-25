الاضطراب الجيني يسبب الصرع

المصدر: برلين - د ب أ

كان عمر التوأم كورديليا وكاتيرينه سبعة أسابيع، عندما تعرضت كورديليا لنوبة صرع للمرة الأولى.

بالنسبة لأسرة فوكو، فقد بدأت بذلك إحدى الإقامات الكثيرة في المستشفى، تلتها الكثير من التحاليل والاختبارات، ولكن لم يؤد أي اختبار منها للحصول على إجابة على السؤال عن السبب الذي يجعل كوردي تصاب بنوبات صرعية بشكل متكرر. وبعد الخضوع لاختبار جيني، اتضح أن كورديلا مصابة بالاضطراب الجيني «سي دي كيه إل - 5» وهو مرض نادر جداً يعرف بمرض اضطراب النمو العصبي، بسبب تحولات وراثية مفاجئة بأحد الجينات يصيب الصبغي إكس - الكروموسوم إكس.