معماري يستحضر مدائن صالح لتصميم منزل

المصدر: ■ إعداد - نهى حوّا

ابتكر أحد المعماريين، وفق مفهوم حداثي، تصميماً لمنزل تخيله كخرسانة داخل صخرة عملاقة، ليكون بمثابة تطور معاصر على عمارة مدائن صالح، الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي في منظمة يونسكو، في السعودية، والذي تم بناؤه في القرن الأول الميلادي بواجهات مقابر منحوتة بشكل متقن داخل الصخر الرملي.

ونقل موقع إخباري عن المصمم المعماري ايمي كاندالغاونكار، والذي يتخذ شانغهاي مقراً له، قوله: «عندما شاهدت أول مرة صور المقابر داخل الصخر، علمت أنه لا بد لي من استخدامها كمصدر إلهام في مشروع معماري».

وقد أظهر المعماري من خلال تصميمه المنزل كما لو أنه بني من الصخر. وكما تظهر الصور، يرتفع عمود مدخل الطابق الأرضي الضخم للمنزل ليرتبط مع مساحة معيشة واسعة مستطيلة مفتوحة للهواء على طول الجزء الخارجي، حيث ألواح الخرسانة الخام مثبتة حول نتوءات صخرية. الشرفة تؤدي إلى مجموعة أعلى من الشرفات وحوض سباحة جاثم على سطح ناتئ بجانب منطقة مسقوفة مظللة.

وهذه الشرفة تمتد على طول الصخرة وصولاً إلى حوض سباحة آخر مع جدران زجاجية من الأسفل، ودعامة ناتئة أمام حافة الصخرة.