مصمّم يبدع 333 «بورتريهاً» بالحناء

المصدر: ■ إعداد ـ نهى حوّا

تعبيراً عن حبه الشديد للنجم السينمائي الهندي موهانلال، قام مصمم الأزياء نيخيل فراما من مدينة ثريسور، بابتداع 333 لوحة تصور شخصيات مختلفة قام الممثل بأدائها (بورتريهات)، مستخدماً الحناء على القماش، ووضعها في معرض كهدية للممثل بمناسبة عيد ميلاده.

وأفاد موقع «ماثروبهومي» الهندي، أن الصورة الأولى في المعرض بعنوان «سبارشام» تصور الشخصية الشريرة في أول فيلم للممثل بعنوان «مانجيل فيرينجا بوكال»، ويمكن مشاهدة شخصيات كثيرة قام الممثل بأدائها في أفلامه. وقام نيخيل برسمها بوسائل صديقة للبيئة، مستخدماً الحناء على قماش من القنب وإطار من الخيزران، واستغرق رسمها ثمانية شهور.