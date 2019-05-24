رحيل رئيس منتدى علماء وأئمة موريتانيا

المصدر: البيان الالكتروني

توفي اليوم الجمعة، 24 مايو، في نواكشوط رئيس منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، شيخ محظرة العون، العالم محمد الأمين ولد الحسن، جراء وعكة صحية ألمت به نقل على إثرها للمستشفى، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

والراحل هو من الرعيل الأول من شيوخ الدعوة في موريتانيا، ويشهد له من يعرفه بـ "الاستقامة والورع والزهد والإقبال على شأنه وكف الأذى عن الناس ومكابدة صوم الهواجر وقيام الليل وتلاوة القرآن".

وقد تخرّج على يده في نواكشوط مئات الطلبة والعلماء، واتفق العلماء والأئمة في موريتانيا على اختياره رئيساً لمنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا.