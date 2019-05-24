بالفيديو.. أوبر تطلق رحلات بـ 1500 دولار لاكتشاف الحاجز المرجاني العظيم

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت شركة أوبر بشراكة مع جزيرة هيرون الأسترالية، التي تعد إحدى جزر الحاجز المرجاني العظيم، رحلات في غواصات تحت مياه المحيط الهادىء لاكتشاف كنوز الحاجز المرجاني العظيم، وذلك انطلاقا من 27 من شهر مايو الجاري، وستكلف التذكرة الواحدة 1500 دولار.

وتتسع كل غواصة لشخصين اثنين، كما تستغرق كل رحلة قرابة الساعة.

وقد انهالت طلبات الحجز على مسيري هذه الرحلات من قبل أشخاص يرون أن هذا المبلغ لا يساوي شيئا أمام كنوز التنوّع في شعاب الحاجز المرجاني العظيم، الذي يمتد على مسافة 2300 كلم وتبلغ مساحته 344 ألف كلم مربع، بحسب (ABC News).

بالفيديو.. أوبر تطلق رحلات بـ 1500 دولار لاكتشاف الحاجز المرجاني العظيمhttps://t.co/8RFqTizOAD#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bqbJQBuabt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 23, 2019