مصرع ثالث متسلّق أمريكي في ربيع «إفرست»

المصدر: كاتمندو - د ب أ

قال مسؤول في قطاع السياحة في نيبال، أمس، إن متسلقاً أمريكياً لقي حتفه أثناء نزوله من أعلى قمة جبل إفرست، ليكون بذلك ثالث متسلق يقضي نحبه خلال فترة التسلق في ربيع هذا العام على أعلى قمم العالم.

وقال جيانيندرا شريستا، المسؤول السياحي الذي يعمل في معسكر قاعدة إفرست، إن المواطن الأمريكي البالغ من العمر 55 عاماً، توفي أول من أمس على الجانب الجنوبي من القمة. وأوضح شريستا، أن متسلقاً إيرلندياً لقي حتفه أيضاً بعد سقوطه فيما يطلق عليه «منطقة الموت»، على ارتفاع 8000 متر. كما توفي متسلق هندي أثناء نزوله من قمة إفرست الأسبوع الماضي.