السجائر الإلكترونية تضاعف معدلات الإقلاع عن التدخين

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت دراسة كبيرة أجريت في إنجلترا، أن من يستخدمون السجائر الإلكترونية بهدف الإقلاع عن التدخين يمكنهم تحقيق هدفهم بنسبة تزيد على 95% عمن يحاولون الإقلاع دون الاستعانة بشيء.

واعتمدت الدراسة التي تمولها مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية الخيرية ونشرتها دورية (أديكشن) المتخصصة في مكافحة الإدمان، أمس، على تحليل معدلات النجاح لطرق الإقلاع عن التدخين الشائعة، بما فيها السجائر الإلكترونية واللاصقات والعلكة المستخدمة لطرد النيكوتين من الجسم وعقار (فارينيكلين) الذي تنتجه شركة فايزر ويباع في بريطانيا بالاسم التجاري شامبكس.