«الشاورما» الأكثر مشاركةً على إنستغرام

المصدر: دبي- فاتن صبح

بعد أن ملأ البطون لأعوام مقابل بضع دراهم فقط، ملأت صور سندويش الشاورما صفحات الإنترنت، وصنف على أنه الطعام الشرق أوسطي الأكثر مشاركةً عبر موقع إنستغرام في العالم.

وأدرجت شركة «غوستو» لعلب الطعام الموضب، النتائج بالاعتماد على تحليلات من أكثر من 150 مليون منشور على إنستغرام، وتمكنت من الكشف عن أنواع الأطعمة الأبرز والأكثر وسماً على الموقع، وقد احتلّت البيتزا المركز الأول كطبق عالمي مع ما يقارب 40 مليون منشور لها.

وركز البحث على 353 طبقاً من جميع أنحاء العالم وصنف ترتيبها بناءً على الدمج بين تعداد مرات الوسم وبيانات البحث على محرّك «غوغل».

واحتل الشاورما في القارة الآسيوية التي تشكل أكثر من خمس المنشورات العالمية المتعلقة بالطعام المرتبة الثامنة بعد أصناف مثل السوشي والكيمشي وباد تاي.