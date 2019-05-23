مساجد الإمارات

المصدر:
  • تصوير: عبد الله المطروشي
التاريخ:

تتميز المساجد في الإمارات بعمارتها الفريدة التي تستلهم حقب الحضارة الإسلامية المختلفة، والتي يجد فيها المصلون كل الخدمات التي تعينهم على أداء فروضهم خلال هذا الشهر المبارك، في الصورة مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بدبي.

 

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