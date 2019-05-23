مساجد الإمارات

المصدر: تصوير: عبد الله المطروشي

تتميز المساجد في الإمارات بعمارتها الفريدة التي تستلهم حقب الحضارة الإسلامية المختلفة، والتي يجد فيها المصلون كل الخدمات التي تعينهم على أداء فروضهم خلال هذا الشهر المبارك، في الصورة مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بدبي.

مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بدبي .. حيث تتميز المساجد في الإمارات بعمارتها الفريدة التي تستلهم حقب الحضارة الإسلامية المختلفة، والتي يجد فيها المصلون كل الخدمات التي تعينهم على أداء فروضهم .https://t.co/6toDGx9mX0

تصوير: عبد الله المطروشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3PpGVmAUtD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ مايو ٢٠١٩