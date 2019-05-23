مساجد الإمارات

تتميز المساجد في الإمارات بعمارتها الفريدة التي تستلهم حقب الحضارة الإسلامية المختلفة، والتي يجد فيها المصلون كل الخدمات التي تعينهم على أداء فروضهم خلال هذا الشهر المبارك، في الصورة مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بدبي.
مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بدبي .. حيث تتميز المساجد في الإمارات بعمارتها الفريدة التي تستلهم حقب الحضارة الإسلامية المختلفة، والتي يجد فيها المصلون كل الخدمات التي تعينهم على أداء فروضهم .https://t.co/6toDGx9mX0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ مايو ٢٠١٩
تصوير: عبد الله المطروشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3PpGVmAUtD