«البروكلي» يوقف نمو الأورام

المصدر: دبي - فاتن صبح

كشف فريق من الباحثين في مدرسة طب هارفارد أن مركب «إيندول 3 كاربينول» يمنع نمو الأورام، وشرح الفريق في الدراسة البحثية التي نشرتها مجلة «ساينس» المتخصصة بأن المركب المذكور يعزز بروتين «بي تي إي إن» الكابت للورم «الذي عادةً ما يكون نشاطه منخفضاً عند الإصابة بالسرطان» وذلك في دراسة تمت على عينة من الفئران.

وأشار الباحثون إلى أن للجسم آليات خاصة لمكافحة السرطان، إلا أنها أحياناً ما تكون ضعيفة غير قادرة على كبح نمو الأورام. لكن العلماء اليوم قد وجدوا بأن البروكلي إضافةً للهندباء وخضروات أخرى من الفصيلة الصليبية تحتوي على مركب قد يعيد تنشيط إحدى تلك الآليات الفطرية.