فايننشال تايمز: حديقة مجلس دبي الأجمل في «تشيلسيا للزهور»

المصدر: إعداد - فاتن صبح

لم يكن الخيار صعباً في مجال اختيار الفائز في معرض تشيلسيا للزهور، فكانت حديقة «مجلس دبي» التي أعلن روبي لاين فوكس الكاتب المتخصص في صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية بمجال الحدائق والبستنة، بأنها دخلت قلبه وحققت مرتبة الفوز بجمالها وإبداع تصميمها.

وكتب في وصف حديقة دبي قائلاً إنها ترمي لأن «تكون مساحة لقاء هادئة للتأمل، والتعلم عن مستقبل الثقافات ومناقشة مستقبل أنماط التعاون الذي سيغير العالم». ويوضح أن كلمة مجلس تعني المكان، حيث يجتمع الناس ويجلسون.

تشكيلة متنوعة

ويؤكد فوكس أن مصمم حديقة المجلس توماس هوبلين قد قام بعمل رائع باعتماد نبات البطنج البيزنطي، والأدونيس ذي الأزهار الحمراء الصغيرة، وبعض أشجار الببغاء الجميلة، وأنواع القصعين بأوراقه الرمادية الفروية ضمن تشكيلة متنوعة تتعدى كل ما ينبت أصلاً في دبي.

وتتسم الحديقة وفق ما وصفها فوكس، بأنها ذات أرضية صلبة التصميم وألوان مناسبة من الحجارة. وقد تمحورت الفكرة حول إظهار صنوف النباتات التي تنمو في المناطق الجافة، والتي بات يمكن أن تنمو اليوم في بريطانيا. ولا ينسى الإشارة إلى أن «حيوية دبي النابضة تستدام من خلال تراثها البدوي، والتعداد السكاني متعدد الثقافات والهندسة المعمارية فائقة العصرية».

جمال طبيعي

وكما جرت العادة، فقد بيعت تذاكر معرض تشيلسيا للأزهار بالكامل وبدأ حاملو البطاقات الـ168 ألفاً بالتوافد إلى عالم من الدهشة والجمال الطبيعي. وقد برز التمثال المركزي في الجناح الرئيسي للمعرض تكريماً لذكرى ديفيد أوستن البستاني وعالم النبات والكاتب البريطاني الذي توفي في ديسمبر الماضي.