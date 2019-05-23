حديث الروح

لاَ يَقْدِرُ الحِبُّ أنْ يُخْفِي مَحَاسِنَهُ

وَإِنَّمَا فِي سَنَاهُ الْحُجْبُ تَحْتَجِبُ

أُعَاهِدُ الرَّاحَ أَنِّي لاَ أُفَارِقُهَا

مِنْ أَجْلِ أَنَّ الثَّنَايَا شِبْهُهُا الحَبَبُ

وَأَرْقُبُ البَرْقَ لا سُقْيَاهُ مِنْ أَربَي

لَكِنَّهُ مِثْلُ خَدَّيْهِ لَهُ لَهَبُ

يَا سَالِماً فِي الهَوَى مِمَا أُكَابِدُهُ

رِفْقَاً بِأَحْشَاءِ صَبٍّ شَفَّهَا الوَصَبُ

فَالأَجْرُ يَا أَمَلي إِنْ كُنْتَ تَكْسِبُهُ

مِنْ كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّاءَ تَكْتَسِبُ

يَا بَدرَ تَمٍّ مُحَاقِي فِي زِيَادَتِهِ

ما أَنْ تَنْجَلِي عَنْ أُفْقِكَ السُّحُبُ

عفيف الدين التلمساني

شاعر كومي 1213 - 1291