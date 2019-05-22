المصدر: تصوير ــ عيسى البلوشي

صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، وهي تزين برج خليفة احتفاء بأفراح آل مكتوم وزفاف حمدان ومكتوم وأحمد.

#برج_خليفة يحتفي بعقد قران أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ حمدان و سمو الشيخ مكتوم و سمو الشيخ أحمد .. دامت أفراح آل مكتوم

تصوير: عيسى البلوشي@BurjKhalifa#فرحة_وطن#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ch006nwA0W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٢ مايو ٢٠١٩