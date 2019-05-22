أفراح وطن

المصدر:
  • تصوير ــ عيسى البلوشي
التاريخ:

صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، وهي تزين برج خليفة احتفاء بأفراح آل مكتوم وزفاف حمدان ومكتوم وأحمد.  

 

 

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