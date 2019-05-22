وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي بنوبة قلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الشاعر السعودي بدر المليحي اليوم (الأربعاء) إثر نوبة قلبية، تاركاً خلفه إرثاً من الأعمال مع نخبة من الفنانين الذين تغنوا بكلماته.

ومن أشهر قصائده، «فمان الله يامسافر.. عسى الله يسمح دروبك» و «عاش من شافك حبيبي»، من غناء راشد الماجد وغيرها عشرات القصائد المغناة بدايةً من راشد الماجد ورابح صقر و أصيل أبو بكر وغيرهم من الفنانين.

ونعى رابح صقر الشاعر عبر تغريدة في حسابه بـ«تويتر»: «رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال الإعلامي صلاح مخارش عبر «تويتر» عن الشاعر: «صديق قديم ووفي قبل ان يكون شاعراَ إبن شاعر، اشكي عليك الحال، عاش من شافك، طحت من عيني، مقصر وغيرها الكثير من قصائده الجميلة، رافق مراحل مهمة في مسيرة رابح صقر و راشد الماجد و أصيل ابوبكر، بدر المليحي غادرنا قبل قليل وترك طيبته وسمعته وكلامه».