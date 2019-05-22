دبي تلهم العالم بمركز شرطتها الذكي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

باتت تجربة دبي كمدينة ذكية مصدر إلهام لعدد من الدول، إذ أفادت مصادر إعلامية أجنبية مؤخرًا، أن ولاية كيرالا الهندية قررت بإلهام من نظام المركز الذكي لشرطة دبي، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، تأسيس مركز شرطة ذكي آلي بالكامل يعمل من دون طاقة بشرية في "تكنوبارك" في عاصمة الولاية.

وذكر موقع "مانوراما" الإلكتروني أن مركز "تكنوبارك" الذكي سيكون على غرار المراكز الذكية في دبي، التي تعمل على مدار الساعة طوال العام، وتوفر للناس إمكانية تسجيل القضايا والتحقق من الإجراءات وتقديم طلبات الحصول على 33 شهادة خدماتية يجري الحصول عليها من إدارة الشرطة، في المراكز الذكية في دبي.

وأفاد الموقع أن رئيس شرطة الولاية والمدير العام للشرطة في الولاية لوكناث بيهرا، إلى جانب قائد كتيبة "كي إيه بي 2" دبش كومار، قاما بزيارة إلى دبي ما بين 18 إلى 20 مايو الجاري للتعرف على طريقة تشغيل النظام، الأول من نوعه في العالم.

ووفقاً للموقع، تتيح محطة الشرطة الآلية في دبي تقديم المساعدة الفورية إلى المحتاجين. وهناك أكشاك منفصلة متوفرة للمواطنين والأجانب يمكن الوصول إليها من قبل أكثر من زائر في الوقت نفسه. كما تقوم خرائط رقمية بتعليم المستخدمين كيفية الاستفادة من الخدمات.

ويمكن للمواطنين التفاعل مع مسؤول في الشرطة عبر جهاز فيديو، ويحصل صاحب التظلم على نسخة رقمية عن قضيته ما أن يقوم الضابط بتسجيل كل المعلومات الضرورية التي يجب أن توقع ويعاد تسلميها وتمضي الشرطة بعد ذلك في التحقيق في القضية.