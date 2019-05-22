«ديلي ميل»: «أكوا فنتشر» وجهة ترفيه بطراز عالمي

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

تنتظر دبي استقبال إضافة جديدة إلى حافظتها العامرة بالوجهات الترفيهية الفاخرة ذات الطراز العالمي، فقد نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس تقريراً مصوراً خاصاً عن مدينة «أكوا فنتشر» للألعاب الترفيهية المائية داخل «أتلانتس النخلة» بدبي.

وذكرت الصحيفة أن «أكوا فنتشر» في سبيلها لأن تصبح واحدة من أكبر مدن الألعاب الترفيهية في العالم، وذلك بعد الانتهاء من مشروع توسيعها الذي يجري تنفيذه حالياً، ويشمل إضافة برج يبلغ طوله 112 قدماً «34,1 متراً» ويضمن 12 منحدراً جديداً للألعاب المائية إلى قائمة الألعاب القائمة حالياً ضمن «أكوا فنتشر».

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر أن يشهد صيف العام المقبل انتهاء العمل في إنشاء البرج الجديد، والذي يحمل اسم «برج ترايدنت»، ومن المنتظر أن يضاعف مساحة «أكوا فنتشر» بنحو 30%.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الألعاب المائية الحالية ضمن «أكوا فنتشر» يبلغ 20 لعبة تمتد على مساحة 17 هكتاراً «170 متراً مربعاً».

وأكدت الصحيفة أن «برج ترايدنت» بمنحدراته وألعابه المائية الجديدة «يَعِد بمتعة ترفيه ستروق للجميع، بدءاً من الأطفال مروراً بالشباب وحتى كبار السن من هواة مدن الألعاب المائية»، على حد وصفها.

وتطرقت الصحيفة إلى استعراض بعض الألعاب الجديدة التي سيقدمها «برج ترايدنت» إلى رواد «أكوا فنتشر»، ومنها منحدر يحمل اسم «الانفجار الهائل»، ووصفته بأنه منحدر للألعاب المائية العائلية يمتد بطول 449 مندفعاً بقوة جبارة وسرعة غير مسبوقة.

وهناك أيضاً منحدر يُسمى «رالي ريسر 32»، وتعتمد فكرته على إقامة سباق مثير بين الرواد نزولاً من قمة المنحدر وحتى قاع الحارات المائية المتجاورة التي تتفرع منه.

وأشارت «ديلي ميل» في ختام تقريرها إلى أن مشروع توسيع «أكوا فنتشر» يسير بالتزامن مع مشروع منتجع «رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدينسز» ضمن فندق «أتلانتس النخلة»، والمقرر افتتاحه أيضاً في صيف 2020.