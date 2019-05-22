«الأسمن بالعالم» يعود إلى بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

أعلن رجل يُعتقد أنه الأسمن في العالم خططه للعودة إلى بريطانيا من الولايات المتحدة حتى يتمكن من البدء في المطالبة بالمزايا التي كان يحصل عليه سابقاً.وكشف بول جوناثان ماسون (59 عاماً) الذي وصف نفسه بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «الرجل الأكثر بدانة في العالم»، أن حجمه قد تضاعف تقريباً من 275 رطلاً إلى 500 رطل بعد 9 سنوات من إجرائه جراحة ربط المعدة لإنقاذ حياته.

وأوضح وفقاً لموقع «مترو» عن خطط للعودة إلى الوطن قائلاً: «أحتاج إلى العودة إلى المملكة المتحدة، حيث سأصبح مؤهلاً للحصول على المساعدات التي أحتاجها لإعادة حياتي إلى المسار الصحيح».

وكشف البريطاني البدين جداً، الذي كان يقيم في ماساتشوستس بالولايات المتحدة منذ 2014، أنه ترك تأشيرته تنتهي، ما يعني أنه ليس لديه خيار سوى مغادرة أمريكا. ويقال إن بول قد انتكس وأصبح مدمناً على الطعام مرة أخرى بعد هجر صديقته له في عام 2018، حيث تسبب إدمانه على الطعام بمضاعفة وزنه، وعرضه لمضاعفات صحية متعددة.