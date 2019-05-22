اصنع معجون أسنانك بنفسك

المصدر: برلين - د ب أ

من الأفكار الجيدة أن تبحث عن أفضل الطرق لتفادي شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك وتصنعها بنفسك، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد العناية الشخصية مثل الشامبو والصابون والكريم والمعجون. إذ يمكنك صنع الكثير من هذه المستلزمات بنفسك، ومن بينها معجون الأسنان.

كل ما تحتاجه لذلك هو 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر متماسك، ثم قم بتسخينه في حمام مائي حتى يصبح ليناً. ثم أضف 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وضع الخليط في عبوة زجاجية معقمة. يمكنك إضافة بعض الزيت السائل، مثل زيت السمسم، إذا أردت ذلك، أو ملعقة صغيرة من زيت النعناع من أجل النكهة.