اختيار بريطاني لتصميم متحف هندي

المصدر: دبي - البيان

تم اختيار المعماري الغاني البريطاني ديفيد أدجاي لتصميم متحف للفن المعاصر في الهند، وفقاً لما أعلنته لجنة تصميم متحف كيران نادار للفنون خلال حفل افتتاح الجناح الهندي في بنيالي بالبندقية.

وذكرت صحيفة «ذا آرت نيوزبايبر» أن المنزل الجديد للمتحف الخاص في نيودلهي سيفتتح مع مجموعة قوية من 6 آلاف عمل، وسيوفر مركزاً للرقص والموسيقى والتعليم الإبداعي.

وقالت مؤسس المتحف ورئيسة أكبر مؤسسة فنية خاصة في الهند، كيران نادار: «تصميم ديفيد يبدع تجربة سينمائية للزوار، الذي يصادفون أعمالاً فنية وفنانين فيما ينتقلون عبر المكان وداخل صحن الدار للحديقة الخضراء على السطح».