رذاذ لحساسية الفول السوداني

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

طور باحثون في «إمبريال كوليدج» في لندن بخاخاً للأنف يزيل رذاذه الحساسية القاتلة من الفول السوداني. ويحتوي هذا البخاخ وفق «ديلي ميل» على آثار صغيرة من البروتينات الموجودة في الفول السوداني يتم فيها تعريض الجسم لكمية ضئيلة من البروتينات بانتظام، خلال الرش عبر الأنف لأسابيع أو أشهر. ويعتقد الأطباء أن بإمكانهم مساعدة أجهزة المناعة لدى المرضى على تحمل البروتين، ما يؤدي إلى القضاء على خطر الحساسية التي تهدد حياة المرضى.

وهذا النوع من العلاج، المعروف باسم العلاج المناعي، يتم استخدامه حالياً من قبل عيادات الحساسية الاختصاصية، ولكن عادة ما ينطوي على ابتلاع كميات صغيرة من مسحوق يحتوي على بروتين الفول السوداني، بدلاً من استنشاقه.