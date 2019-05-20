بخاخ للأنف من الفول السوداني

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طور الباحثون في إمبريال كوليج بلندن بخاخا للأنف يزيل رذاذه الحساسية القاتلة من الفول السوداني.

ويحتوي هذا البخاخ وفق "ديلي ميل" على آثار صغيرة من البروتينات الموجودة في الفول السوداني يتم فيها تعريض الجسم لكمية ضئيلة من البروتينات بانتظام خلال الرش عبر الأنف لأسابيع أو أشهر.

ويعتقد الأطباء أن بإمكانهم مساعدة أجهزة المناعة لدى المرضى على تحمل البروتين، مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على خطر الحساسية التي تهدد حياتهم.

وهذا النوع من العلاج، المعروف باسم العلاج المناعي، يتم استخدامه حاليا من قبل عيادات الحساسية الاختصاصية، ولكن عادة ما ينطوي على ابتلاع كميات صغيرة من مسحوق يحتوي على بروتين الفول السوداني، بدلا من استنشاقه.

وعلى الرغم من فعالية هذا العلاج، إلا أن محتوى البروتين من هذه المكسرات يمكن أن يتباين بشكل كبير، مما يجعل من الصعب مراقبة ما يتناوله المرضى بدقة ويزيد خطر حدوث تفاعل قد يهدد حياتهم إذا استهلكوا كمية أكبر من اللازم.