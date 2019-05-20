عمره 72 عاما وما يزال يحفر الآبار ويقتلع الأشجار

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يبدو ناراين وهو رجل من ثيكودي بولاية كيرالا بالهند، في غاية الهمة والنشاط حتى في سن 72 عامًا وهو خبير في حفر آبار المياه.

وقد أكمل حفر أكثر من 18 بئرا حتى الآن في مناطق مختلفة من البلاد، ومشغول حاليا بإكمال الآبار التي حصل على مقاولة إنجازها قبل هبوب الرياح الموسمية.

ويتعين إنجاز حفر كل بئر قبل وصول المياه الجوفية إلى قاعه.

بدأ نارايانان هذا العمل وفق موقع"mathrubhumi" عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. وفي البداية ، كان يعمل كمساعد للحفار راغافان ، وعندما مرض تولى نارايانان أعمال حفر الآبار. وهو يُعرف باسم "كوتوسان" بين أصدقائه وعائلته لأنه ، منذ صغره ، يحب العمل في حفر الآبار العميقة واقتلاع الأشجار الطويلة.

واعتادت زوجته سوشيلا مرافقته بهدف مساعدته عند الحاجة، يقول نارايانان إنه على الرغم من أن عمله خطير وصعب ، إلا أن المكسب منه منخفض في الواقع.

ولكن بما أنه يقوم بالعمل الذي التزم به بإخلاص ، فإن الناس يسعون وراءه لإنجاز أعمالهم وحفر الآبار لهم. وعندما لا يكون لديه عمل جيد ، يعمل نارايانان كحارس أمن.