ماذا اكتشف المسبار الصيني في الجانب المظلم للقمر؟

المصدر: البيان الالكتروني

عرض الباحثون الصينيون أولى نتائج عينات الوشاح (الرداء) المأخوذة من الجانب الآخر للقمر بواسطة المسبار "الأرنب اليشمي" (يويتو-2).

وتفيد "روسيا اليوم" نقلاً عن مجلة Nature التي نشرت الخبر، بأن العلماء اكتشفوا في هذه العينات مركبات البيروكسينات والأوليفينات، وهي معادن عالية الكثافة، مع انخفاض نسبة الكالسيوم مقابل ارتفاع نسبة الحديد فيها. وبحسب الباحثين فإن هذه الصخور كانت سابقا في الوشاح العلوي للقمر، ولكن نتيجة اصطدام النيازك به اندفعت إلى السطح.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال 60 سنة، جرت دراسة مفصلة لقشرة القمر فقط، التي تتكون من معادن خفيفة من مجموعة بلاغيوكلاس فلدسبار. ومن المفترض أن يحتوي وشاح القمر على كمية كبيرة من العناصر الثقيلة مثل الحديد والمنغنيز، بيد أن التركيب المعدني للرداء لايزال مجهولاً.

يذكر أنه في 3 يناير الماضي أرسل تشانغ A-4 أولى الصور التي التقطها أثناء هبوطه على سطح الجانب الآخر للقمر، وكان هذا أول هبوط في التاريخ بتلك البقعة من القمر.