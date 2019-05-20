«آبل» تحتفي بعدسات إماراتية سعودية في رمضان

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

آثرت شركة «آبل»، تماشياً مع روحية شهر رمضان المبارك، حيث يسعى الناس من جميع أنحاء العالم لإيجاد الوقت لاستكشاف معنى متجدد للتوازن في الحياة، أن تتخطى حملتها هذا العام التصوير بمفهومه العادي، وتظهر كيف يمكن لجهاز «آيفون» أن يمكّن الناس في الشهر الفضيل.

واستعانت الشركة للاحتفاء بمفهوم الحياة المتوازنة خلال رمضان بالمصورين علا علوز من الإمارات، ومنصور الصوفي من السعودية، للانطلاق في مشوار التقاط سلسلة من الصور الفوتوغرافية تعكس لحظات التأمل والتواصل العائلي والنشاط الجسدي وجميعها عبر عدسة هواتف «آيفون إكس إس»، بغية إيصال رسالة وحيدة عنوانها «العثور على التوازن خلال شهر رمضان المبارك».

نتائج مذهلة

أما النتائج، فجاءت مذهلة متمثلة بحملة تستثير الفكر وترمي كما وضعت عنواناً لها هو «إيجاد التوازن» أن تلهم الناس من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على هذا التعاون قالت علا علوز: «لقد استمتعت بالعمل على تلك المجموعة من الصور نظراً لما تعكسه من مبدأ شخصي أحاول اتباعه كل عام. لقد جاهدت لتحقيق التوازن خلال شهر رمضان عبر تمضية الوقت في تغذية الناحية الروحانية والتواصل مع العائلة والأصدقاء مع التأكيد على تمضية وقت نوعي بعيداً عن المؤثرات الخارجية».

فيما يشارك منصور الرأي عينه مع أنه يضيف مؤكداً أن مجموعة الصور كانت مميزة بالنسبة له كونها تذكره بأهمية تحقيق التوازن والتركيز على الأمور المهمة في كل نواحي الحياة خلال تلك الأيام المباركة.

نصائح مهمة

ويقدم ثنائي المصورين بعض النصائح المهمة لمحبي التقاط الصور عبر كاميرات هواتفهم تتمثل بنقاط تقول إن التخطيط أمر أساسي قبل الخوض في جلسة تصوير، وأن استعمال أفضل تقنيات الهاتف تمكن من التقاط صور أروع تنجح في تخليد اللحظة.