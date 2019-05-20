عقار «معجزة» لعلاج سرطان الجلد

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

قدّر الأطباء لمريض ألا يعيش أكثر من أسابيع قليلة بعد تشخيص إصابته بسرطان قاتل، لكنه حقق الشفاء بصورة إعجازية بفضل دواء جديد يدعى (Pembrolizumab).

وتم تشخيص إصابة دونالد شيثام (77 عاماً)، وفق موقع «مترو» بسرطان الجلد الخبيث، الذي امتد إلى رئتيه والكبد والدماغ والغدد الليمفاوية والطحال والعظام والجلد.

واكتشف الأطباء أوراماً خبيثة بحجم كرة التنس في رئتيه، ومجموعات أخرى في كبده، فنصحوه أن يودع عائلته، ولكن بعد أسابيع قليلة من تناول العقار، بدأت صحته بالتحسّن. ووجد الباحثون أن هذا العقار أكثر فعالية من العلاج الكيماوي. ووصف تشيثام، العضو المنتدب المتقاعد لشركة هندسية، الشفاء بالـ«معجزة»، وهو ممتن للأطباء لأنهم أنقذوه من موت محتم.