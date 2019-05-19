«أصرخ».. تعبير وليام عن افتقاده ديانا

المصدر: لندن - وكالات

بعد مرور 22 عاماً على رحيل الأميرة ديانا، يبدو أن ابنها الأمير وليام، قد فتح قلبه أخيراً، ليتحدث عن الخسارة المأساوية لأمه الراحلة، وكيف غيرت هذه الوفاة المفاجئة حياته إلى الأبد، وكان الأمير وليام (36 عاماً) قد تحدث عن تجربته الخاصة مع الحزن، في أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الهادفة إلى مساعدة الآخرين على التحدث عن مشاعرهم، وتحديداً الرجال.

ونقلت مجلة «بيبول» عن الأمير قوله في مقطع فيديو: «أعتقد أنه عندما تكون مفجوعاً في سن مبكرة جداً تشعر بألم لا مثيل له».

وأضاف: «سيكون من الصعب للغاية اختبار شيء أكثر ألماً من ذلك». وشهد الأسبوع الماضي إطلاق الأميرين وليام وهاري وزوجتيهما كيت وميغان لخدمة نصية جديدة عبر الهاتف لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية، حيث ظهر الأمير وليام في فيديو بمناسبة إطلاق الخدمة التي أطلق عليها اسم (شاوت) أي «أصرخ»، ودعا الناس للمشاركة فيها لأنها تسعى للتوسع من ألف إلى 4 آلاف متطوع، لاسيما أن الخدمة الجديدة تقدم الدعم على مدار الساعة.