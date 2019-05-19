بيع أول صورة للحرم المكي بربع مليون دولار

المصدر: لندن - وكالات

بيعت أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التقطت للحرم المكي، والتي يعتقد أنها تعود إلى عام 1888، مقابل 250 ألف دولار، في مزاد شهدته دار «سوذبي» للمزادات، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أشارت إلى أنه يعتقد بأن الصورة التقطت من قبل المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هرخرونيه، الموظف حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

فيما لم تذكر الصحيفة أي معلومات عن وقت انعقاد المزاد أو المالك الجديد للصورة، بينما ذكرت أن سنوك هرخرونيه يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

وأفادت الصحيفة بأن هرخرونيه كان «أول باحث غربي يزور مكة»، وتظهر صوره حجاجاً على الطريق المؤدي إلى المدينة المقدسة. وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقاً بارزاً.

وذكرت دار سوذبي للمزادات أنها تقدم «مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي أتت مباشرة من عائلة سنوك هرخرونيه في مايو الجاري، وتتميز بشكل خاص بأنها تنتمي إلى مجموعة المؤلف الخاصة، وقد تم ربطها بشكل خاص».