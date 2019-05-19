جراحة السمنة علاج للأمراض المزمنة

المصدر: دبي - عمر حرزالله

خلصت دراسة إلى أن المراهقين الذين يخضعون لجراحة السمنة يفقدون وزناً يضاهي الوزن الذي يفقده البالغون الذين يخضعون للجراحة، ومن المرجح أن يتخلصوا من مشكلات صحية أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم بصورة أسرع من البالغين.

وتشير النتائج وفق مجلة نيو إنجلند الطبية إلى وجود فائدة من الإسراع في معالجة السمنة. وتتراكم الآثار الضارة للسمنة، منها خطر الإصابة بأمراض أخرى والموت قبل الأوان.

وعادة ما تكون الجراحة مخصصة للأشخاص الذين لا يستطيعون إنقاص الوزن الكافي من خلال وسائل أخرى، كالنظام الغذائي والتمارين الرياضية وأحياناً الأدوية، والذين يعانون من السمنة المفرطة.