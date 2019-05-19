مطعم تحت الماء في النرويج

المصدر: أوسلو - د ب أ

سلم خشبي طويل، يتعين على زوار مطعم «أندر» قطعه للوصول لقاعة المطعم الواقع على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر، حيث بات وجهة لزوار مدينة لينديسنيس جنوبي النرويج، ويبدو المطعم من الخارج كعلبة حذاء خرسانية، ويظهر من الماء جزء صغير فقط. كما أنه يتميز بديكور داخلي خشبي، وغرفة الطعام تحتوي على جدار مصنوع من الزجاج، وتضاء الغرفة بألوان خضراء وزرقاء لمحاكاة أجواء مياه المحيط.

ويأمل مالكا المطعم أن يتناول الطعام به ذات يوم أحد المسؤولين عن اختبار جودة الطعام في المطاعم المختلفة، ويطمحان للحصول على جائزة نجوم «ميشلان»، التي تمنح للمطاعم المتميزة بجودة الطعام. وقال أوبوستاد:«لدينا فريق في المطبخ يتمتع بخبرة في مطاعم حصلت على نجمة، ونجمتين، وثلاث نجوم ميشلان».