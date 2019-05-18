شاهد.. تلوّث في عمق 11 كيلومتراً

المصدر: البيان الالكتروني

عثر خبراء خوص على نفايات عند نقطة خندق ماريا في عمق 11.000 متر بالمحيط الهادىء، أثناء قيامهم برحلة استكشافية، بحسب "يورونيوز" في نسختها الفرنسية

ويقول فيكتور فيسكوفو، مؤسس فريق فايف ديبز اكسبيديشن: لا أعرف إذا كانت النفايات بلاستيكاً أو معدناً، لكن المؤكد أنها تحتوي على حواف حادة، وإحداها تشبه الرسالة المطبوعة، لذلك ثمة تلوّث واضح".

واعتقد فيسكوفو في البداية أن هذه النفايات حيوانات نافقة، ولم يتفاجأ باكتشاف النفايات فقط، بل أصيب بخيبة أمل بوصول النفايات البلاستيكسة إلى نسبة مهولة في عمق المحيط، حيث تقدر بنحو 100 مليون طن.