طائر يجبر لاعبي كرة قدم على النزوح

المصدر: نيوجيرزي - وكالات

أجبر طائر زقزاق صياح، أخيراً فريق كرة قدم أمريكي على النزوح من الملعب، وذلك بعد أن وضع الطائر قبل أسبوعين بيضه على رقعة من الحشائش الصناعية الخضراء قرب المرمى الجنوبي في ملعب فوتي بارك بمدينة تينيك في ولاية نيوجيرزي الأمريكية.

وذلك وفق ما نقلته صحيفة «ريكورد»، التي ذكرت أن العمال طوقوا العش بالأقماع والأشرطة الصفراء، الأمر الذي اضطر فرق كرة القدم إلى استخدام ملاعب بديلة في الوقت الحالي، ريثما تتم عملية فقس البيض، والتي تستغرق ما بين شهر إلى شهرين، لتغادر الأفراخ العش، علماً بأن طائر الزقزاق الصياح، لا يعتبر نوعاً مهدداً لكنه محمي بموجب قانون اتفاقية الطيور المهاجرة الأمريكي وقانون حماية الطيور المهاجرة الكندي.