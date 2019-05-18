الدم يرسم خارطة السرطان

المصدر: لندن - وكالات

كشف بحث جديد أسلوباً مبتكراً لفحص الدم يمكنه المساعدة على تحديد مرضى السرطان، الذين يواجهون احتمالات أكبر في انتشار المرض، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي قالت إن اختبار الدم، الذي طوره باحثون بريطانيون، يحلل شظايا الحمض النووي التي تذرفها الأورام في مجرى الدم. ويقول الخبراء إن نتائج البحث الجديد مبشرة.

ولكن يحتاج الأمر لبعض الوقت لاستيضاح مدى محورية التقنية المستخدمة في سياق عدد لا يحصى من الدراسات والشركات الناشئة التي تحاول العثور على أسلوب مبتكر للكشف المبكر عن السرطان من خزعة سائلة. وقال رئيس الفريق البحثي بروفيسور ديفيد كننغهام أوبي: «تشير نتائج البحث إلى أن الخزعات السائلة توفر طريقة دقيقة لإثبات نشاط السرطان في جميع أنحاء الجسم».