المصدر: أمريكا - وكالات

فاجأ خبر رحيل «القط الغاضب» متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب متابعو القط والذين يزيدون على 2.4 مليون متابع على موقع انستغرام فقط، عن تأثرهم بخبر رحيل القط المفاجئ عن سبع سنوات، ليخلف القط ثروة مهمة تقدر بنحو 800 ألف دولار.

والتي أهلته لنيل لقب «المليونير»، وفق ما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، والتي قالت إن الاسم الحقيقي للقط هو تاردار سوص، وكان يعيش في ولاية أريزونا، ونجمت ملاحمه الغاضبة، بالأساس، عن عامل القزامة الوراثي، لأنه جاء إلى الحياة وظل قصير القامة، مشيرة إلى أنه بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وحصل على عائدات إعلانية وقدم له متبرعون عدة مبالغ، وصار يملك في آخر حياته نحو 890 ألف دولار أمريكي، وقالت مربيته تابات بونديسن، في تغريدة لها على موقع تويتر، «بعض الأيام أكثر تجهماً من الأخرى»، وأوضحت أن الحيوان رحل عن الحياة بسبب متاعب صحية ناجمة عن عدوى في المسالك البولية.