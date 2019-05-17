"جوارب ترامب".. مفاجأة حاكم لويزيانا لترامب

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل حاكم ولاية لويزيانا، بيلي نونغيسر، بطريقة فريدة من نوعها الرئيس الأميريكي، دونالد ترامب، لدى وصوله، الثلاثاء، إلى الولاية.

وكان نونغيسر، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري الحاكم، يرتدي جوارب تظهر وجه الرئيس الأمريكي، أضاف إليها خصلات شعر مستعار تشبه شعر ترامب وعلقها في أعلى الجوارب.

وقالت وسائل إعلام أميريكية إن ترامب بدا "مستمتعا" بالمنظر الغريب.

واستقبل نونجيسر الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز، حيث ألقى ترامب خطابا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.