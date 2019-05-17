فنجان قهوة إنستغرامي بسحابة سكر

المصدر: دبي - البيان

إذا كنت تبحث عن أفضل أنواع القهوة المنشودة التي تصلح للعرض على موقع إنستغرام، فستجد صعوبة في العثور على شيء أكثر روعة من قهوة «سويت ليتل رين»، أو الرذاذ الخفيف اللذيذ.

ويبدو هذا وفق «أوديتي سنترال»، اسماً غريباً لفنجان من القهوة، ولكن بمجرد رؤيته أثناء تقديمه، ستدرك أنه منطقي تماماً. وترجع الشعبية الكبيرة لسلسلة المقاهي الصينية «ميلوور»، التي يوجد مقرها في شنغهاي، إلى فنجان قهوة الأميركانو، هذا الذي يـُقدم مع سحابة رقيقة من القشطة القطنية المتدلية فوقه. ويرتفع البخار من القهوة الساخنة التي تذيب حلوى غزل البنات، وتسبب هطول رذاذ خفيف من قطرات السكر الحلو ببطء داخل الكوب.

ويبلغ سعر هذا الكوب من القهوة نحو 9 دولارات، وهو بالتأكيد ليس أرخص فنجان قهوة.