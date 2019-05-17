ذكاء اصطناعي لعلاج السرطان

المصدر: دبي - البيان

أقام الباحثون في شركة الخدمات الاستشارية والتكنولوجية البريطانية مركزاً جديداً للسرطان، ويقومون فيه بتطوير علاجات ثورية يمكن أن تقلل الوفيات بشكل كبير.

ويهدف مركز أبحاث السرطان الجديد في لندن وفق موقع «مترو» إلى جعل مرض السرطان «قابلاً للعلاج» بدلاً من أن يكون قاتلاً.

ويعتقد الباحثون البريطانيون أنهم وجدوا طرقاً لمنع الخلايا السرطانية من التطور ومقاومة العلاجات المستخدمة كالعلاج الكيماوي. ويأملون بأن تتوافر الأدوية الأولى في العقد المقبل. ويقول العلماء: إن مجموعات من الذكاء الاصطناعي والأدوية يمكن أن تساعد على قتل الخلايا السرطانية وتمنعها من الانتشار.