«غوغل» تموّل مشروعاً لعلاج أمراض القلب

المصدر: دبي - عمر حرزالله

تقوم الشركة الأم لغوغل وهي «ألفابيت» الآن بتمويل مشروع رائد لشركة علاجية ناشئة تدعى «فيرفي» ترغب بتخليص الناس من أمراض القلب الوراثية، وذلك باستخدام حقنة جينية واحدة.

وتأمل شركة «فيرفي» بتعزيز اكتشاف رئيسها التنفيذي لجين يعتقد أنه مرتبط بمخاطر أقل لأمراض القلب بهدف «إصلاح» الحمض النووي للأشخاص المعرضين لهذه المخاطر.

وتعتزم الشركة استخدام أداة كريسبر لتحرير الجينات، وهي عملية مكلفة ومثيرة للجدل استخدمها العلماء الصينيون لتخليص طفلتين توأمين من فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» في الرحم.

وتخطط «فيرفي» لحقن الأشخاص بأداة كريسبر تحمل نسخة من الجين الوقائي، ما يقلل من الناحية النظرية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 80%.