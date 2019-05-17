طبيب كندي يصف النقود علاجاً للفقراء!

المصدر: دبي - فاتن صبح

رسالته منذ البداية كانت إعانة الفقراء، وقد قدم لسنوات أفضل ما لديه لمعالجة مرضاه للتأقلم مع الفقر والتشرّد قبل الاعتلال.

إنه غاري بلوك الطبيب الكندي الذي نذر حياته المهنية لمساعدة المحرومين، وقد اكتشف أنه بالرغم من عشرات فحوص الدم والوصفات الطبية التي يعطيها لمرضاه ظلت العلل رفيقتهم، إلى أن أدرك في نهاية المطاف أنه لم يكن يعالج أساس العلة ومكمنها، وهو الفقر.

وهكذا، صار منذ العام 2005 لا يكتفي بوصف الأدوية مطوراً مفهوماً جديداً يقضي بكتابة وصفات طبية توصي بالمال دواءً. وعلى امتداد 10 سنوات من وضع المفهوم حيز الممارسة، عمل بلوك على أرض الواقع على وصل مرضاه بسبل تعزز من مداخيلهم، كتقديم طلبات تحسين أوضاع المعيشة أو الحصول على دعم ذوي العاهات.

وحين يسأل بلوك عما إذا كان ما يفعله يقع ضمن مسؤولياته كطبيب يؤكد أنه «إن لم تعالج المحددات الاجتماعية للصحة كالدخل والسكن، فإنك لا تقوم فعلياً بما هو ضروري حرصاً على تحسن حالة المرضى».