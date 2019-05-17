ماثيوز تشارك في تنظيف شواطئ بريطانيا

المصدر: دبي - نهى حوّا

تقوم صاحبة الرقم القياسي العالمي في التجديف، كيكو ماثيوز، بركوب دراجة هوائية وقطع مسافة 7200 كيلومتر من الساحل البريطاني تقريباً، بهدف المشاركة في أكثر من 70 عملية تنظيف للشاطئ على الطريق، وإشراك المجتمعات وتعليمهم بشأن المواد البلاستيكية في المحيطات.

وأفاد موقع «ذا باكيت»، بأن الرياضية البالغة من العمر 38 عاماً، سجلت رقماً قياسياً في 22 مارس 2018 عندما توجهت إلى البحر للمرة الأولى بعد ستة أشهر من خضوعها لعملية جراحية في الدماغ، وجدفت منفردة عبر المحيط الأطلسي قاطعة المسافة في 49 يوماً فقط. وفي سياق ذلك، تمكنت من جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لمستشفى «كينغز كوليدج»، المستشفى الذي أنقذ حياتها مرتين.

ويذكر أن كيكو أسست مجتمعاً من النساء والفتيات لدعمها قبل وخلال عملية العبور، وقالت في حينها: «كنت بحاجة إلى مجتمع لدعمي فيما كنت منفردة في البحر، وفي المقابل أردت أن أظهر للنساء أن أي شيء ممكن إذا عملن معاً ودعمن بعضهن».